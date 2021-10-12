Milli maç sonrası Fenerbahçe’den TFF’ye gönderme
A Milli Takım'ın Letonya'yı 90+9 golüyle 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Fenerbahçe Kulübü sosyal medya üzerinden TFF'ye göndermede bulundu.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Milli Takımımızın Letonya’yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe’den flaş bir paylaşım geldi. Milli takımın galibiyetini kutlayan Sarı-Lacivertliler, 1959 öncesi şampiyonluklara gönderme yaptı.
Fenerbahçe’nin paylaşımı şöyle:
“Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.”
Tebrikler Bizim Takım! Türkiye'de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya'yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz. https://t.co/sxP6Cmpplc
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 11, 2021