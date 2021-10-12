Milli maç sonrası Fenerbahçe’den TFF’ye gönderme

A Milli Takım'ın Letonya'yı 90+9 golüyle 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Fenerbahçe Kulübü sosyal medya üzerinden TFF'ye göndermede bulundu.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Milli Takımımızın Letonya’yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe’den flaş bir paylaşım geldi. Milli takımın galibiyetini kutlayan Sarı-Lacivertliler, 1959 öncesi şampiyonluklara gönderme yaptı.

Fenerbahçe’nin paylaşımı şöyle:

“Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.”