EURO 2020’de A Grubu’nda oynadığı 3 maçı kaybeden, kalesinde 8 gol görüp 1 gol atan ve turnuvadaki en kötü performansı gösteren A Milli Takım, Bakü’den ayrıldı. Yerel saatle 13.00’te Haydar Aliyev Havalimanı’ndan özel uçakla hareket edecek olan millilerin, otelden çıkışı sırasında morallerinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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TFF’DEN AZERBAYCAN’A TEŞEKKÜR

TFF’nin resmi internet sitesinden “Tşkkürler Qardaş Azerbaycan” başlığı ile bir mesaj yayımlanarak A Milli Takım’a yapılan desteğe teşekkür edildi. TFF’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü’de oynadığımız iki maçta tribünleri Kırmızı-Beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir.

A Millî Takımımız, Federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, “Tek millet iki devlet” olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir.

Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Rovnag Abdullayev başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı təşəkkür edirəz.

Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına Millî Takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız.

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