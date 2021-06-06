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Milli Takım’da forma numaraları açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan futbolcuların, Avrupa Şampiyonası'nda giyecekleri forma numaraları açıklandı.

Güncellenme: 16:11, 06/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Milli Takım’da forma numaraları açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar açıklandı.

A Millîler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:

1- MERT

2- ZEKİ ÇELİK

3- DEMİRAL

4- ÇAĞLAR

5- OKAY

6- OZAN

7- CENGİZ ÜNDER

8- DORUKHAN

9- KARAMAN

10- ÇALHANOĞLU

11- YUSUF YAZICI

12- ALTAY

13- UMUT

14- TAYLAN

15- OZAN KABAK

16- ENES

17- BURAK

18- RIDVAN

19- ORKUN

20- ABDÜLKADİR

21- KAHVECİ

22- KAAN

23- UĞURCAN

24- KEREM

25- MERT MÜLDÜR

26- DERVİŞOĞLU

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Yayınlanma Tarihi:15:36,