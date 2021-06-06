Milli Takım’da forma numaraları açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar açıklandı.
A Millîler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:
1- MERT
2- ZEKİ ÇELİK
3- DEMİRAL
4- ÇAĞLAR
5- OKAY
6- OZAN
7- CENGİZ ÜNDER
8- DORUKHAN
9- KARAMAN
10- ÇALHANOĞLU
11- YUSUF YAZICI
12- ALTAY
13- UMUT
14- TAYLAN
15- OZAN KABAK
16- ENES
17- BURAK
18- RIDVAN
19- ORKUN
20- ABDÜLKADİR
21- KAHVECİ
22- KAAN
23- UĞURCAN
24- KEREM
25- MERT MÜLDÜR
26- DERVİŞOĞLU