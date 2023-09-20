Milli Takım’da kader günü! Kuntz ve Büyükekşi toplantı yapacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Stefan Kuntz görüşmesi bugün gerçekleştirilecek. Başkan, fikren bağları kopardı. Resmi açıklama, sözleşme feshi pazarlıkları sonrası yapılacak.

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A Milli Futbol Takımı'nda kader anı geldi çattı. EURO 2024 elemelerindeki Ermenistan beraberliği ve ardından 4-2'lik Japonya yenilgisi sonrası Ay-Yıldızlılarda adeta kırılma yaşanmıştı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, futbolcularını, “Yüzde 100'lerini vermiyorlar” diyerek hedef tahtasına koymuştu. Bu sözlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “Kuntz kendi ayağına sıktı” demişti. Federasyon kaynakları Kuntz'a, görevden alınacağının telefonla söylendiğini öne sürmüştü.

ALMANYA’DAN İSTANBUL’A GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin resmi olarak görüşmeye davet ettiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İstanbul’a geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a davet edildiğini duyurmuştu. Alman teknik adam, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek toplantı için İstanbul’a geldi. Almanya’nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak, 23:00 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kuntz ile birlikte ekibinde yer alan teknik adam Kenan Koçak da İstanbula geldi. Alman hoca, havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

1.2 MİLYON EURO’LUK KONTRAT

TFF resmi açıklama ile dün iddiaları yalanladı ancak Mehmet Büyükekşi ve Stefan Kuntz'un bir toplantı yapacaklarını aktardı. Görüşme, Riva'daki milli takım tesislerinde gerçekleşecek. Büyükekşi'nin Kuntz'a görevden alındığını resmen tebliğ edeceği ifade ediliyor. Bu görüşmede, sözleşme feshi pazarlıkları da yapılacak. Alman çalıştırıcının 1.2 milyon Euro değerde bir yıl daha kontratı bulunuyor. TFF Başkanı, bu sözleşmenin çift taraflı olarak feshedilmesini teklif edecek.

HAMİT ALTINTOP NEREYE KOŞUYOR

Kuntz’un gönderilmesi sonrası yeni teknik direktör arayışları da resmen başlayacak. Peki, onu göreve getiren ve ısrarla koruyan milli takımlardan sorumlu federasyon yöneticisi Hamit Altıntop'a ne olacak? Bu sorunun yanıtı da Mehmet Büyükekşi'de saklı. Büyükekşi, Altıntop'un istifasını isteyebilir. Alman medyası, Mesut Özil'in, Ay-Yıldızlı takımın yeni genel menajeri olabileceğini öne sürmüştü. Hatırlanacağı gibi Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok yakınındaki bir isim.

AVCI BEKLEMDE

Millilerin teknik direktörleri arasında adı hayli yüksek sesle anılan Abdullah Avcı'nın federasyondan haber beklediği belirtiliyor. Avcı'nın futbola verilen milli maç arasında bazı Süper Lig ekiplerinden teklif aldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, A Milli Takım ihtimalinin belirmesiyle birlikte bu kulüplerin tamamını reddetti. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman ise halen adaylar listesindeki iddialı isimler…