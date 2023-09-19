Milli Takım’da Kuntz bunalımı bitmedi! İşte yeni adaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz’u resmi olarak Riva’ya davet etti. Tazminatsız yolların ayrılması yönünde görüşüleceği öne sürüldü. Milli Takım'da yeni adaylar yavaş yavaş konuşulmaya başlandı.

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TFF ve Stefan Kuntz ekseninde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Federasyon kulislerinde, Alman çalıştırıcıyla fikren yolların ayrıldığı, bunun tecrübeli hocaya da bildirildiği, işin resmi açıklamaya kaldığı konuşuluyordu. Pek çok haber kaynağı ayrılık kararının bugün açıklanacağını duyuruyordu.

BÜYÜKEKŞİ BİZZAT TEBLİG EDECEK

Ancak TFF'den dün ilginç bir açıklama geldi. ‘Stefan Kuntz ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denilen açıklamada, özetle, “TFF, Kuntz'u çarşamba günü (yarın) Başkan Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva'ya resmi olarak davet etmiştir” denildi. Kulislerde Büyükekşi'nin Kuntz'a ayrılığı bizzat tebliğ edeceği, burada tazminatsız sözleşme feshi konusunun da konuşulacağı belirtiliyor.

LÖW, ÖZİL İLE GELEBİLİR

Sansasyonel haberleriyle tanınan Alman gazetesi Bild, şok bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Haberde, Mesut Özil'in, geride kalan haziran ayında TFF'nin milli takım yöneticiliğini Hamit Altıntop'dan devralmasının gündeme geldiği yazıldı. Altıntop ve desteklediği Kuntz o dönem koltuklarını korudu. Ancak Alman hocanın ayrılığı gündeme gelince Özil ismi tekrar konuşulur oldu. Türk asıllı eski Alman milli futbolcunun hoca adayı ise Joachim Löw'den başkası değil.

MONTELLA HAZIR KITA

Mercato isimli haber portalına göre TFF, Adana Demirspor'daki başarılı dönemiyle akıllarda yer eden İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile temasa geçti. 49 yaşındaki hoca süre istedi. Montella için “Bir kulüpte çalışmayı tercih ederdi ancak bu kadar önemli bir milli takım kapıyı çaldığında bu fırsatı değerlendirmek mantıklı olur” yorumu yapıldı.

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