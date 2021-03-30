Milli Takım’da sakatlanan Ajdin Hasic’ten üzücü haber

Bosna Hersek U21 Takımı’nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı Ajdin Hasic’in durumu belli oldu.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada “Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır” denildi.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8 lig maçına çıkan Ajdin Hasic, toplam 215 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.