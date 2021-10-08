Milli takımda Serdar Aziz sakatlandı

Türkiye'nin Norveç ile berabere kaldığı maçta Fenerbahçeli milli stoper Serdar Aziz, gözünden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızda kaçan puanın üzüntüsü yaşanırken bir de sakatlık haberi geldi!

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Serdar, 70. dakikada Thorsby ile girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı. Saha içerisinde tedavisi yapılan Serdar’ın sağ gözünü tam açamadığı ve şişlik olduğu görülürken, ayrıca ekranlara “Göremiyorum ki” dediği yansıdı.

Serdar Aziz tedavisinden sonra yerini Kaan Ayhan’a bıraktı. Milli futbolcunun durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

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