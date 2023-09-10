Milli Takım’da Stefan Kuntz’un bileti kesildi! İşte adaylar…

Bir türlü istenen seviyeye gelemeyen A Milli Takım’da fatura Stefan Kuntz’a kesiliyor. Yönetim içinde Alman hocayı istemeyenler ağırlık kazandı. Yerine birden fazla aday var.

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Sürpriz bir şekilde göreve geldi, beklendiği gibi gidiyor… Türkiye sahasında Ermenistan'a karşı 1 puanı 88. dakikada kurtardı. Kazansak EURO 2024 biletini büyük oranda cebimize koyacağımız karşılaşma 1-1 sona erince eleştirilerin odak noktası Teknik Direktör Stefan Kuntz oldu. Her ne kadar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi karşılaşma sonrası “Şimdiki konumuz Kuntz değil” dese de yönetim kurulu içinde Alman çalıştırıcıyla yolların ayrılması gerektiğini savunanların sayısı artık çok daha fazla.

KESİN KARAR BEKLENİYOR

Kuntz’un geleceği konusunda TFF yönetim kurulunda bu hafta olağanüstü bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Federasyon kulislerinde ekim ayında oynanacak Hırvatistan ve Letonya maçlarına yeni bir teknik adamın idaresinde hazırlanılması beklentisi hayli fazla. Abdullah Avcı, Kuntz'un halefi olarak ağırlık kazanmış ilk isim. Sergen Yalçın ve Fatih Terim de güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Başkan Büyükekşi'nin kesin karar sonrası bir dizi görüşme yapması bekleniyor.

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