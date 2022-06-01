Milliler halk plajındaki çöpleri topladı!

A Milli ve eMilli Futbol Takımı oyuncuları, Riva'da anlamlı bir etkinliğe katıldı.

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A ve eMilli Futbol Takımı oyuncuları, kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin bulunduğu İstanbul’un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’ndeki halk plajında gerçekleştirilen organizasyona, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Takım oyuncularından Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ile eMilli Takım oyuncularından Serhan Yeniaras ve Emirhan Erdem katıldı.

Farklı gruplara ayrılan milli futbolcular, plajı atıktan arındırdı. Atıkların toplanmasını takiben yapılan tartım sonrasında en çok çöpü Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Serhan Yeniaras’tan oluşan ekip kazandı. Teknik direktör Stefan Kuntz da çalışmalara destek verdi.

Türkiye Çevre Haftası, bu yıl çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla 1-7 Haziran’da, “Sıfır Atık” temasıyla kutlanıyor.