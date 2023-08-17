Milot Rashica transferinin perde arkası

Galatasaray, transferini garanti gördüğü Milot Rashica'dan önce Zaha ve Tete’ye imza attırınca Kosovalı oyuncu fikir değiştirdi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Üç büyüklerin birbirlerine çalımlarıyla boyut atlayan transfer döneminin son sürprizine Beşiktaş imza attı, Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki Kosovalı oyuncuyu İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 4 yıllık sözleşme imzaladı. Rashica hamlesiyle Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu transferinin bir nevi rövanşını alan Beşiktaş, “Kod Adı: Şafak Operasyonu” Tweet'iyle rakibine gönderme yaptı.

EMRE KOCADAĞ BİTİRDİ

Transfer çalımının perde arkasında ise Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu Rashica'dan önce, Zaha ve Tete'yi kadrosuna katmasının rolü büyüktü. Sarı-kırmızılıların Norwich'le bir türlü anlaşamaması sonrası devreye Beşiktaş girdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay vermesiyle Asbaşkan Emre Kocadağ, İngiltere'ye gidip Norwich'le 5.25 milyon Euro bonserviste anlaşma sağladı. Rashica'yı da ikna eden Beşiktaş, transferi kısa sürede tamamladı.

“BANA SAYGISINI GÖSTERDİ”

Milot Rashica imzası sonrasında konuştu. Kosovalı yıldız, “Beşiktaş'ın sembolü olan ‘Kartal' Arnavutluk ve Kosova halkı için de semboldür. Gollerimi kartal işareti yaparak kutladım, kutluyorum. Görüşmeler sırasında Beşiktaş ilk andan itibaren bana saygısını gösterdi. Taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

‘BOĞAZIN EN GÜZEL YERİ’

Siyah-beyazlılar, 4 yıllık imza atan Rashica transferini dün saat 19.03'te resmen açıkladı. “İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde” başlığıyla paylaşılan tanıtım videosunda Galatasaray'a gönderme olarak Rams Park Stadı ve daha önce transferde karşı karşıya gelinen Gedson, Ghezzal ve Rosier için mesajlar yer aldı. KAP'a yapılan bildirimde Norwich City'ye 5 milyon 250 bin Euro bonservis ödeneceği açıklandı.