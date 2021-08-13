Min-Jae Kim, Fenerbahçe… Türkçe ve Korece duyuruldu

Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Min-Jae Kim ile anlaşma sağladı. Transfer resmi siteden Türkçe ve Korece duyuruldu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile sözleşme imzaladı. Son olarak Çin’de Pekin Guoan forması giye 24 yaşındaki futbolcu ile dört yıllık sözleşme imzalandı.

Sosyal medya hesabından transferi açıklayan Fenerbahçe, Min-Jea Kim’e paylaştığı video ile “Hoş geldin” dedi. İşte o paylaşım:

Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini resmi internet sitesinden de iki dilde duyurdu. Hem Türkçe, hem de Korece yapılan açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır.

Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!

Fenerbahçe Spor Kulübü

김민재 선수가 우리 페네르바체에 왔습니다. 페네르바체는 베이징 궈안에서 수비수 김민재를 영입하였습니다. 클럽과 4년 계약을 마친 1996년생 센터백 김민재 선수에게 우리의 역사이자 자랑인 줄무늬 유니폼과 함께 커리어에 행운과 우승을 기원합니다. 한국의 형제 나라인 터키에서 28번의 우승을 하고 가장 많은 트로피를 받은 페네르바체에 오신 김민재 선수 환영합니다! 페네르바체 클럽”