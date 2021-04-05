Mino Raiola Erling Haaland için Barcelona’dan dünyaları istedi

Avrupa’da transferin en gözde ismi olan Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki golcüsü Erling Haaland, Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint Germain’in kıskacında… Erling Haaland ile ilk adımı ise İspanyol devi Barcelona attı.

Erling Haaland’ın menajeri Mino Raiola’nın geçtiğimiz günlerde İspanya’da Barcelona ile görüşme yaptığının ortaya çıkası sonrası ortalık karışmıştı. İspanyol gazeteci Guillem Balague’nin haberine göre Barcelona yönetimi ile masaya oturan Mino Raiola, taleplerini iletmişti. Borussia Dortmund ise bu görüşmeye sert tepki vermiş ve konuşmaya çağırdığı Mino Raiola’ya Erling Haaland’ı bu sezon satmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Mino Raiola’nın Barcelona ile yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıktı. RAC1’in haberine göre İtalyan menajer, Erling Haaland’ın transferi karşılığında kendisi için 20, Norveçli golcünün babası için 20 milyon olmak üzere toplam 40 milyon Euro talep etti. Erling Haaland’a da yıllık 30 milyon Euro ücret verilmesini istedi. Mino Raiola, Barcelona yönetimine ayrıca Lionel Messi’nin de takımda tutulması şartı koştu.

İtalyan menajer ise çıkan haberleri yalanlayarak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görüşmede kesinlikle fiyat konuşulmadığını, sadece kulüp planları hakkında bilgi alış-verişinde bulunulduğunu belirtti.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 33 gole imza atan Erling Haaland için Alman ekibi de en az 150 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.