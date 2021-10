Miralem Pjanic: Geçmişten ders al, bugün için çalış

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenen Beşiktaş’ta Bosna Hersekli yıldız Mirajlem Pjanic, siyah-beyazlı formayla ilk derbisine çıktı.

90 dakika sahada kalan ikinci golde Necip’in asistinde adres teslim orta yapan Pjanic, maçın ardından Twitter’dan paylaşım yaparak, “Geçmişten ders al, bugün için çalış, gelecek için hayal kur. BURASI BEŞİKTAŞ” paylaşımını yaptı.

Geçmişten ders al, bugün için çalış, gelecek için hayal kur.

BURASI @besiktas#BJKvGS #BoğazınKartalı pic.twitter.com/7zZBONSjIA

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) October 25, 2021