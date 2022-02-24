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Miralem Pjanic: Her duyduğumda arkadaşlarımın acısı aklıma geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı spor dünyası da sessiz kalmadı. Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic de Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Savaşa hayır' dedi.

Yayınlanma: 21:00 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Miralem Pjanic: Her duyduğumda arkadaşlarımın acısı aklıma geliyor

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yugoslavya’nın Zvornik şehrinde doğan ve ülkenin parçalanmasına neden olan savaş sırasında küçük bir çocuk olan Pjanic, “Savaşa hayır” dedi.

Bosna-Hersek Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu paylaşımında, “Sirenlerin ne anlamını geldiğini anladığımda çok küçüktüm. Onları her duyduğumda, arkadaşlarımın çektiği acılar aklıma geliyor. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır” ifadelerini kullandı.

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