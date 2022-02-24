Miralem Pjanic: Her duyduğumda arkadaşlarımın acısı aklıma geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı spor dünyası da sessiz kalmadı. Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic de Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Savaşa hayır' dedi.

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Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yugoslavya’nın Zvornik şehrinde doğan ve ülkenin parçalanmasına neden olan savaş sırasında küçük bir çocuk olan Pjanic, “Savaşa hayır” dedi.

Bosna-Hersek Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu paylaşımında, “Sirenlerin ne anlamını geldiğini anladığımda çok küçüktüm. Onları her duyduğumda, arkadaşlarımın çektiği acılar aklıma geliyor. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır” ifadelerini kullandı.

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar pic.twitter.com/4Z1DSYzL55 — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) February 24, 2022

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