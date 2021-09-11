Miralem Pjanic Şampiyonlar Ligi için uyardı: ‘O maç böyle olmaz’

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, Yeni Malatya'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla çıktığı ilk maçta asist yapan Pjanic, Şampiyonlar Ligi ve Beşiktaş taraftarları hakkında konuştu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 4. haftasında Yeni Malatya’yı 3-0 yenen Beşiktaş’ta yıldız futbolcu Miralem Pjanic siyah beyazlı kariyerine asistle başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Michy Batshuayi’ye enfes bir pas atan ve Pjanic, yayıncı kuruluş mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Bu sezon çok başarılı olacağız” dedi. Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’la oynayacakları maça değinen Pjanic, “O maç bugünkü gibi olmayacaktır” ifadelerini kullandı ve siyah beyazlı taraftarlara olan hayranlığını dile getirdi.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Pjanic’in maç sonu açıklamaları:

“Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takım arkadaşımın ve hocamın verdiği destekten dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. İstanbul’da ve Türkiye’de bu harika taraftarlarla olmak harika bir his. Bu sezon çok başarılı olacağız ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bugün kolay bir maç olmadı aslında ama onu kolay hale getiren biz olduk. Oyuna iyi başladık devamında da iyiydik. Tempoyu zaman zaman biz ayarladık, düşürdük. Fazla basarak kendimizi yormadık, bazen dinlendik önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var.”

“O MAÇ BUGÜNKÜ GİBİ OLMAYACAKTIR”

“Çok başka bir turnuva, başka bir seviye orası. Ama bu takımın turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip olduğunu söyleyebilirim. O maç aynı olmayacaktır, bugünkü gibi olmayacaktır. Ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya savaşmaya, mücadele etmeye müsait bir takım. Yolumuz uzun, bu şekilde götürebileceğimizi düşünüyorum.

“MAÇI BIRAKIP TARAFTARI İZLEDİM”

“Ben sahaya çıktığımda bir yerden sonra maçı değil taraftarları izlemeye başladım. Onları mutlu etmeyi çok istiyorum. Bana sevgi gösteriyorlar, ben de o sevginin karşılığını vermek istiyorum.”