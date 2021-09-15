Miralem Pjanic’ten itiraf: ‘O anda oyundan düştük’

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta yıldız futbolcu Miralem Pjanic maç sonu açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların attığı tek golün asistini yapan Bosna Hersekli futbolcu, grubun favorisine karşı mağlup olduklarını söyledi. Pjanic’in maç sonu açıklamaları:

“Zor bir maçtı. Dortmund özellikle son 10 yıldır Şampiyonlar Ligi’nde sürekli var olan bir takım. Bu tarz maçları oynamayı bilen bir takıma karşı oynadık. Şans bulduk ama onlar ilk şanslarında golü buldular. O anda oyundan biraz düştük açıkçası. İki golü de çok basit yedik. Bu tarz durumlarda Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda geri dönüş zor oluyor. Denedik olmadı ama bence grubun favorisine karşı aldık bu mağlubiyeti.”