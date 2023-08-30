Mircea Lucescu: Bizim için zor atmosfer olacak

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş’a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’in teknik direktörü Mircea Lucescu, güçlü bir takıma karşı, zorlu bir atmosferde mücadele edeceklerini söyledi.

Rumen teknik adam, maçın yapılacağı Beşiktaş Park’ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya futbolcu santrfor Vladyslav Vanat da katıldı. Beşiktaş taraftarının iyi bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Lucescu, “Beşiktaş’ın çok iyi taraftarı var. Mükemmel atmosfer oluşturuyorlar. Baskı kuruyorlar ve rakip takım oyuncularını zorluyorlar. Burada takımlarına katkı sağlayan bir taraftar grubu var. Oyuncularıma Beşiktaş-Leipzig maçında gürültüden dolayı oyundan çıkan futbolcudan bahsetmem gerek. Biz de iki yıldır taraftarsız oynuyoruz. Bizim için çok zor bir atmosfer olacak. Futbolcularıma bunlardan bahsedeceğim.” diye konuştu.

‘İLK 15 DAKİKA ZOR OLACAK’

Lucescu, ilk maçta iyi oynamalarına rağmen 3-2 kaybettiklerini belirterek, “Maça iyi hazırlandık. İlk maç çok iyi oynadık. Beşiktaş çok iyi transferler yaptı. Sadece Türkiye değil, Avrupa için de iyi bir takım oldu. İlk maçta penaltı, kontratak ve kornerden yediğimiz gollerle kaybettik. Buradaki atmosfer oyuncularımı etkileyecektir. Umarım genç oyuncularım buradaki atmosferde karşısında iyi mücadele verirler. İlk 15 dakika bizim için zor olacaktır ama yarın da iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE LİGİ ÖNEMLİ HALE GELDİ’

Süper Lig’in yapılan transferlerle Avrupa’nın en iyi 6 liginden biri olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Şampiyonluk için bir favorim yok. Türkiye Ligi, çok önemli bir lig oldu. Avrupa’ya göre ilk 6’da yarışabilecek liglerden birisi haline geldi. Çok iyi oyuncular alıyorlar, iyi takımlar kuruldu. Türkiye Ligi’nin seviyesinin çok arttığını düşünüyorum. Bu kalite taraftarları da statlara çekiyor. Ancak milli takıma da önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dört büyüklerde çok fazla oynayan Türk oyuncu yok. Son zamanlarda Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımı’nın başarısı yok. Bütün bunları söylüyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı 21 yaşındaki santrfor Vanat ise karşılaşmayla ilgili, “Yarın kazanmayı bekliyoruz. Beşiktaş’ın zayıf taraflarına çalıştık. İyi buradan galibiyetle dönmek için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Dinamo Kiev, yarın saat 21.00’de başlayacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Park’ta teknik direktör Lucescu yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idmanın basına kapalı bölümünde pas çalışmasının ardından Beşiktaş mücadelesinin taktik uygulamaları üzerinde durulduğu bildirildi. (AA)