Mircea Lucescu’dan Aboubakar’a gönderme: Eğitimine göre davrandı!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın golden sonra kendisine ve kulübeye yaptığı hareket nedeniyle, "Aboubakar neden böyle yaptı bilmiyorum. Eğitimine göre davrandı diyebilirim" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Dinamo Kiev deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Stadyumunun atmosferini çok sevdiğini belirten Lucescu, ”Aboubakar neden böyle yaptı bilmiyorum. Eğitimine göre davrandı diyebilirim. Ben bu atmosferi çok seviyorum. İnanılmaz bir taraftar vardı. Ben bu stadın yapılmasına katkı sağlamak için 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burası benim evim gibi” dedi.

”BEŞİKTAŞ İYİ VE TECRÜBELİ BİR TAKIM”

Karşılaşmanın dengeli gittiğini sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, ”Bence çok dengeliydi. İkinci yarının 10’uncu dakikasına kadar da dengeli gitti. Golden sonra Beşiktaş tecrübesini kullanarak atak üretti. Bizi nasıl zayıf bırakacaklarını gösterdiler. İyi ve tecrübeli bir takımlar. Biz ise genç bir takımız. Soyunma odasında da oyuncularıma bunu söyledim. Golden sonra iki gol daha atabilirlerdi. Defansta fazla hata yaptık. Maç 0-0 giderken gol atabilsek durum değişebilirdi” diye konuştu.

”İLGİNÇ BİR LİG OLACAK”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da değerlendirmesi istenen Lucescu, ”Diğer takımları bilmiyorum ama Beşiktaş iyi bir takım. Çok para harcadı. Biz ise zor şartlarda oynuyoruz. Oyuncularıma bu yüzden saygı duyuyorum. Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. İlginç bir lig olacak” ifadelerini kullandı.