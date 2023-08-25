Mircea Lucescu’nun Beşiktaş açıklaması: “Afrika Milli Takımı’na karşı oynadık”

Mircea Lucescu, Beşiktaş karşısında alınan sonucun ardından oldukça tartışılacak ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın kadrosundaki Afrikalı oyunculara dair söylemleriyle eleştiri alan Lucescu'ya, ilk tepki siyah beyazlı futbolcu Masuaku'dan geldi.

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan sonra yaptığı açıklama ile tepkileri topladı.

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lucescu, hakem hatalarını eleştirirken, iptal edilen golleri hakkında konuştu. Romanya’da 3-2 yenildikleri maçın ardından İstanbul’daki rövanş karşılaşmasında şansları olduğunu dile getiren Lucescu, Beşiktaş’ın kadrosunda yer alan Afrika kökenli oyuncularla ilgili sözleri nedeniyle eleştiri oklarını hedefi oldu.

Siyah beyazlıların Demokratik Kongo asıllı Fransız sol beki Arthur Masuaku, Lucescu’nun sözlerini sosyal medya hesabında alıntılayarak “Yani bu açıklama kabul edilebilir mi? Sorun yok mu?” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda Türkiye’de hem Galatasaray hem de Beşiktaş’ta görev yapan ve bir dönem A Milli Takım Teknik Direktörü olarak da ülkemizde çalışan Lucescu, basın mensuplarına verdiği demeçlerle birçok kez gündeme gelmişti.

İşte Lucescu’nun açıklamaları:

“Birileri hakemleri eleştirdiğimi söyleyebilir. Ancak bu tür hatalarla ve iptal edilen goller konusunda şampiyonuz. Geçen sezon Benfica maçında da iptal etmişlerdi. Çizgiyi çektiler, gerçekte olmayan bir ofsaytı değerlendirmek için maçın bir dakikasını geri sardılar. Penaltı atışlarında, yakın mesafeden atılan bir şutun ardından top yön değiştirdiğinde ve Beşiktaşlı oyuncu Popov’un sıkılı eline kafasıyla vurduğunda da hakemler rakibimiz lehine kararlar verdi.”

“UYARIYORUM AMA YİNE OLUYOR”

“Genel olarak oyun bizim açımızdan iyiydi, maalesef tekrarlanan hataları hariç tutarsak. Beni en çok üzen de bu… Bu konuda konuşuyorum ama yine de oluyor… Hem takımımız hem de rakibimiz iyi oynadı ama biz üstündük ve iyi gol fırsatları yakaladık. Ancak iptal edilen gol gibi bölümlerde kanatlarınız kırpılmış gibi oluyor ve oyuna geri dönmek çok zor oluyor. Başardık, çocuklar iyi iş çıkardı ama ne sonuçtan ne de hatalarımızdan memnunum.”

“BEŞİKTAŞ DEĞİL AFRİKA MİLLİ TAKIMI…”

“Hala bir şansımız var. Bugün teknik ve fiziksel açıdan bizden daha iyi olabilecek güçlü bir rakibe karşı iyi oynadık ama oyun organizasyonu, adanmışlık ve birliktelik sayesinde onlara karşı iyi oynadık. Beşiktaş’a karşı değil, Afrika milli takımına karşı oynadık… Gambiyalı, Kongolu, Ganalı, Angolalı… Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla böyle bir takıma karşı oynamak çok zor. İstanbul’da da aynı şekilde oynamaya çalışacağız, olumlu yönlerimiz var ancak savunmada yaptığımız ve gol yememize neden olan bu hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamalı, rakibe kombinasyon oyunumuzla karşı koymalı ve istediğimiz sonuca ulaşabileceğimize inanmalıyız.”

“Taraftarlardan başka bir takımı oynarken kendi takımları kadar desteklemelerini istemek zor. Elbette desteği hissettik, belki biraz daha fazla hissetmek istedik ama taraftarlara iyi bir sonuçla karşılık verememiş olmamız üzücü. İyi bir maçtı ama sonuç öyle değildi… İkinci bir maç daha var, umarım iyi oynar, kazanır ve Konferans Ligi grup aşaması maçlarını oynamak üzere Bükreş’e döneriz.”