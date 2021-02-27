Mısırlı Mostafa Mohamed’in mest eden performansı! Sosyal medya yıkılıyor…

Galatasaray’ın sahasında BB Erzurumspor’u ağırladığı maçın ilk yarısında 2 gol birden atan Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed’in resitali sarı kırmızılı taraftarları adeta mest etti.

Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu etkili oyun ve attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran 23 yaşındaki genç yıldız BB Erzurumspor maçını da boş geçmedi. Fatih Terim’in hücum bölgesinde adeta prensi olan Mohamed sahaya ilk 11’de çıktığı maçın 38’inci dakikasında takımını öne geçirdi.

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TOPU MÜTHİŞ TAKİP ETTİ VE 2’Yİ ATTI

Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Onyekuru kafa vuruşu yaptı. Kaleci Göktuğ'dan dönen top Mostafa'nın önüne düştü. Mısırlı golcü kaleye çektiği şutta topu filelere gönderdi.

İlk yarı biterken Erzurumspor defansının dalgınlığını iyi değerlendiren golcü müthiş bir takiple ikinci golünü atıp takımını soyunma odasına 2 farklı üstünlükle götürdü.

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Savunmanın arkasına gönderilen topta Arda Turan ofsayt için hareketlenmedi ancak pozisyonu takip eden Mostafa altı pas içerisinde çektiği şutta topu üst direğe çarptırarak filelere gönderdi.

Sarı kırmızılı forma altında ligdeki 5’inci maçında 5’inci golüne ulaşan Mısırlı’nın performansı maça olduğu gibi sosyal medyaya da damga vurdu. Galatasaray’ın devre arasında 1.66 milyon Euro bedelle Zamalek Kulübü’nden kiraladığı Mohamed için Twitter’da tam anlamıyla bir çılgınlık yaşandı.

İşte Mostafa Mohamed’in ilk yarısında 2 gol bulduğu BB Erzurumspor performansı için yapılan paylaşımlar…

Mostafa Mohamed bitiricilik olarak inanılmaz domine etti 2 golde de. Özellikle 2. golde o koşuyu yapıp o dar açıda iyi pozisyonla tavana inanılmaz sert yapıştırdı. Muhteşem adam ya. Akan oyunda katkı alıyorsun, tabelada katkı alıyorsun. Çok başka bir şey bu ya. — monci (@sinyormonci) February 27, 2021

Mostafa Mohamed'e bu golden sonra “Ateşli silah taşımak” suçundan işlem yapılmalı. O ayaklar, o füze normal olamaz zira. — Selman Öztürk (@SelmanOztrk) February 27, 2021

Rıdvan Dilmen: “Metin Oktay ağları delmişti, bu Mostafa Mohamed de mermi vurdu mermi…” — Footbalista (@footbalista_) February 27, 2021

Gol attıktan sonraki gülüşe bakın.. Attığın oklarla kalbimizi çalan Mostafa Mohamed; senciyiz abim senciiii #GSvERZ pic.twitter.com/dFYJLW4Wkj — İrem (@iremyalciin_) February 27, 2021

Mostafa Mohamed'e devre arası doping testi yapılmalı — Alkolik (@Alkolikyorumlar) February 27, 2021

Mostafa Mohamed, sen Allah’ın bir lütfusun, gözümüzün nurusun! — GRANDE (@Grande_1905) February 27, 2021

Mohamed ve golcü transferinin önemi. Ne vuruyor toplara — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) February 27, 2021

O değil de Mostafa Mohamed’in ikinci golünde top direğe çarpmasa kesin file yırtılırdı. Mermi gibi topa vuruyor. Maşallah yiğidime! — GRANDE (@Grande_1905) February 27, 2021

bu adam çok acayip bir etki yaratıp gidecek ama hayırlısı. sırta mısır piramidi dövmesi yaptırıp içine de gs formalı ok atan mostafa mohamed çizdiririz en kötü öyle gözüküyor — gasperini (@kasaptarkovz) February 27, 2021

Bir golcüde olması gereken tüm özellikler mevcut Mostafa Mohamed’de. Top kontrolü, Kafa hakimiyeti, arkadaşlarını posizyona sokma, pres şut ve goool.. Şutları füze gibi adeta. Yakın zamanda avrupada yankı uyandıracak inşallah. Helal olsun aslanım.. Daha çok canlar yakacaksın. — Volkan Yılmaz (@_vlknylmz) February 27, 2021

4 MİLYON DOLARLIK OPSİYONU VAR

Galatasaray Yönetimi’nin her türlü olumsuz ihtimali göz önünde bulundurarak Mohamed’in bonservisi için şimdiden harekete geçtiği belirtiliyor. Mostafa Mohamed’in 4 milyon Dolar’lık opsiyon maddesi, bu sezon bitmeden kullanılacak ve oyuncunun bonservisi tamamen Galatasaray’a alınacak.

FALCAO’YU DA YAKALADI

Sarı Kırmızılı ekibe çabuk uyum sağlayan Mohamed, Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao’yu da yakaladı. Yaklaşık 2 ay sonra Erzurumspor maçıyla sahalara dönen ve sakatlığını atlatan Falcao, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 5 gol kaydetti.