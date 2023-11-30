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Mislav Orsic dört ay sonra idmanda

Trabzonspor'un sezon başı hazırlıklarında sakatlanan Mislav Orsic, dört ay sonra antrenmana çıktı.

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Mislav Orsic dört ay sonra idmanda

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Taktik ağırlıklı süren çalışmalarda; oyuncuların hırslı ve neşeli oluşu ise dikkati çekti.

ORSİC ANTRENMANDA

Trabzonspor’un sezon başı kampında sakatlık yaşayan Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından dört ay sonra geldiği Trabzon’da, takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra antrenmana çıktı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlık yaşayıp, çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat oyuncu, ülkesindeki 4 aylık tedavisi sonrası, fizyoterapist eşliğinde bugünkü idmanda düz koşulara başladı. (DHA)