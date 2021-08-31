Modrag Radulovic: Benim çocuklarıma güveniyorum

Karadağ Milli Takımı'nın teknik direktörü Modrag Radulovic, Türkiye'ye karşı zor ve ilginç bir oynayacaklarını söyledi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda oynayacağı Karadağ Milli Takımı’nda teknik direktör Miodrag Radulovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, zor ve ilginç bir maç beklediklerini belirterek, “Grubun birincisi ile oynayacağız. İlk 3 maçımız güzel geçti, güzel bir başarı elde ettik. Aynı başarıya devam etmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Başarılı bir futbolla yarın akşamı da atlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Böyle şeyler duymak mutluluk verici”

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Şenol Güneş’e kendisini ve takımını övmesinden dolayı teşekkür eden Radulovic, şöyle konuştu: “Öncelikle Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş’e övgüleri için teşekkür ederim. Böylesine başarılı ve kariyerli bir insandan böyle şeyler duymak çok mutlu edici. Güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ama zorlu bir takımla oynayacağız. Biz bütün kalitemizle puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Türkiye oynadığı ilk 3 maçta da çok başarılı sonuçlar elde etti” diyen Radulovic, “Sonrasında bir zorluk yaşadı ama bu demek değildir ki yaırn güçsüz çıkacaklar. Ama ben de benim çocuklarıma inanıyorum. Benim çocuklarım da maça hazır. Seyircilerin izlerken zevk alacakları bir maç olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“7 günde 3 maç oynamak çok zor”

Corona virüsü kapsamında yapılan değişiklikler sonrasında 7 günde 3 maç oynamanın çok zor olduğunu kaydeden Miodrag Radulovic, “Sonraki maçları konuşmayı çok doğru bulmuyorum, önce yarınki maçı atlatmamız gerekiyor. Biz bütün maçlarımızdan puan veya puanlar alarak ilerleme kat etmek istiyoruz” dedi.

Futbolcu olduğu dönemde Türkiye’de bir maçta oynadığını hatırlatan Radulovic, “Ben eski statta oynamıştım. O zaman Galatasaray yeni stat yapıyordu. Balkan Şampiyonası’nda oynamıştım. O zaman futbolu seven ve futboldan anlayan bir seyirci karşısında oynamıştım. Umarım yarın da böyle bir seyirci kitlesi olur. Biz de onlara güzel bir maç izletmek için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.