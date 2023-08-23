Galatasaray, Şampiyonlar Ligi aşkına! Molde’yi 90+3’te yıktı: 3-2

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için önündeki son engel olan Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş için avantaj elde etti.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında Molde ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Molde Aker Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kazanarak gruplara kalma yolunda avantaj elde etti. Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Maça hızlı başlayan Molde 8. dakikada Ellingsen ile öne geçti. 25. dakikada Sergio Oliveira frikikten skora dengeyi getirdi. 29’da Yunus’un enfes pasında Icardi ceza sahası içerisinde çok şık bir şut çekerek topu filelere gönderdi: 2-1. İkinci yarıya da hızlı başlayan ve ataklarla tehlikeli olan Molde 56. dakikada Haugen ile skoru 2-2’ye getirdi. Oyuna sonradan giren Norveçli Midtsjö, kendi ülkesinde Icardi’nin pasında topu boş kaleye gönderip 90+3’te skoru belirledi: 3-2.

YUNUS’UN GOLÜ VAR’A TAKILDI

Galatasaray’da Yunus’un 43. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta top filelere gitti ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem öncesinde Mertens’in rakibine faul yaptığını işaret edip golü iptal etti.

GOLLER NASIL OLDU?

– 8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik’in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen’in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

– 25. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus’un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom’ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.

– 29. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus’un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom’un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2.

– 56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon’un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.

– 90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper’in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö’ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.

ICARDI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son 3 resmi maçında 4. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçındaki tek golü kaydeden 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig’deki Trabzonspor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, Molde mücadelesini de boş geçmedi ve 29. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

OLIVEIRA 85 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray’ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 85 gün sonra golle buluştu.

Sarı-kırmızılı formayla son golünü 30 Mayıs’ta Süper Lig’deki MKE Ankaragücü karşılaşmasında atan Oliveira, 85 gün aradan sonra Molde mücadelesiyle bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’daki toplam gol sayısını 5’e çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

TETE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın yeni transferi Tete, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı çıkartılmasının ardından UEFA listesine son anda eklenen Brezilyalı futbolcu, Molde müsabakasının 82. dakikasında Yunus Akgün’ün yerine dahil oldu.

5 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Galatasaray, 5 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.

Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya’nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig’de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.

ŞEHRİN YAKLAŞIK 3’TE 1’İ MAÇA GELDİ

Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3’te biri statta maçı izledi. Norveç’in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı. Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.

LINNES FORMA GİYMEDİ

Molde’nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giyemedi.

2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde’ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.

Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı. (AA)