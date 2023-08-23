Molde Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'ne bir adım uzakta olan Galatasaray Molde karşısına çıkıyor. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında avatanjlı bir skorlar dönmeyi hedefliyor. Aker stadında oynanacak Molde Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak, Exxen'den canlı yayınlanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 307. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 306 müsabakanın 109’undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 408 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Molde maçı ile deplasmanda saat 22.00’de başlayacak, maç EXXEN’de canlı yayınlanacak.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 31. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa’nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi’nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7’si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002’de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007’de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 5. MÜCADELE

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak.

Molde ile ilk kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Rosenborg, UEFA Kupası’nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu’nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. İki müsabakada da şimdiki teknik direktör Okan Buruk, futbolcu olarak sahada yer aldı.

UEFA Kupası’nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Molde ise Türk takımlarına karşı birer galibiyet ve yenilgi yaşarken 2 karşılaşmadan beraberlikle çıktı. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesinde 1-1 ve 3-3 berabere kalan Molde, elenmekten kurtulamadı. Norveç temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi’nde 2015-2016 sezonunda A Grubu’nda Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık mağlubiyet, 3-1’lik galibiyet aldı.

SON 16 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

AVRUPA’DA SON 8 DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV’ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.