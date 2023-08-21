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Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda oynayacağı maçı Anthony Taylor yönetecek.

Yayınlanma: 16:42 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

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UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Molde Stadı’nda oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada Taylor’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

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