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Montella: İmkanlar sayesinde çok mutlu şekilde çalışabiliyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Yayınlanma: 23:25 - 01 Ekim 2021 Güncellenme:
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Montella: İmkanlar sayesinde çok mutlu şekilde çalışabiliyoruz

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Montella, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çok çalıştıkları dönemde 4 maçlık bir puan serisi yakaladıklarını kaydeden Montella, “Bakıldığı zaman canı gönülden kulübümüzü tebrik etmek istiyorum. Sürekli bizim yanımızdalar ve çok iyi imkanlar sunuyorlar. Bu imkanlar sayesinde çok mutlu şekilde çalışabiliyoruz” dedi.

“TARAFTARA ÖVGÜ”

Maçta topun rakipte daha fazla görüldüğü gibi bir durum olduğunu anlatan Montella, “Ama biz çok daha fazla gol pozisyonları bulduk. Maçın genelinde hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugünde bizi otel dışında sevgilerini gösterdiler. Bizi hep destekliyorlar” açıklamasında bulundu.

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