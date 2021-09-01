Montero, Beşiktaş’a geri döndü

Beşiktaş geçen sezonda da takımda yer alan Montero'nun yeniden kiralandığını açıkladı.

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Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Fransicso Montero’yu İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den yeniden kiraladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero’ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz.”

“BEŞİKTAŞ’A MİNNETTARIM”

Transferin duyurulduğu videoda açıklamalarına yer verilen Montero’nun sözleri şöyle;

“Hayatta en çok iz bırakan anlar tecrübe ettiğimiz zorluklar ve başarılardır. İz bırakırlar, çünkü geriye dönüp baktığımızda her ikisini de tebessümle hatırlarız. Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul’da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş’a minnettarım.”

Beşiktaş’ın Montero dışındaki kadrosuna kattığı isimler şöyle;