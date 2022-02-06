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Montero’dan VAR isyanı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan Montero, penaltı tartışmasının yaşandığı pozisyon ile ilgili açıklama yaptı.

Yayınlanma: 21:24 - 06 Şubat 2022 Güncellenme:
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Montero’dan VAR isyanı

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Beşiktaş’ın penaltı itirazında bulunduğu pozisyonun içinde olan Francisco Montero, hakem Abdülkadir Bitigen’in VAR’a gitmesi gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Montero, şu ifadeleri kullandı:

“Penaltı pozisyonu tekrar izlemedim. Bilemiyorum ancak o pozisyonda hakem VAR’a gitmeliydi. VAR’a gidip kendi değerlendirmeliydi. Bir şüphe var ortada. Bu şüphenin giderilmesi gerekiyor. Penaltı ihtimali yüksekti. En azından VAR’a gitse her şey daha net olurdu.”

Maç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Montero “Daha iyi oynamalıydık. Sahamızda kazanmalıydık. Kötü oynamadık. Sonunu getiremedik. İyi mücadele ettik ama 3 puanı alamadık. Bazı formasyonlar olabilecek şeyler” dedi.

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