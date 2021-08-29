Moralli Fenerbahçe, İzmir semalarında

Lige 2'de 2 ile başlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan Fenerbahçe, 6 puanlı Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

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Helsinki’de 5-2'lik galibiyet ve güzel futbolla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Mustafa Denizli ile lige süper başlangıç yapan İzmir ekibini yenip 3'te 3 yapmak istiyor. Sakatlıkları bulunan Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Novak bugünkü maçta forma giyemeyecek

Maçın biletleri VIP tribün 1635, numaralı tribün 1090, maraton 109, kuzey ve güney kale arkası 54.5 TL olarak belirlenirken, stadyum kapasitesinin yüzde 50’si oranında satışa sunulan biletler 20 dakikada tükendi.

MUSTAFA DENİZLİ 8’DE 8 PEŞİNDE

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 8’inci maçında da galibiyet almaya çalışacak. İzmir ekibi ile geçen sezon 1’inci Lig’de 5 karşılaşmada görev yapan usta teknik adam, aldığı 5 galibiyetle Altay’ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmişti. Bu sezon da 2 maçta 6 puan toplayan Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında da galip gelerek art arta 8’inci kez sahadan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. 71 yaşındaki Denizli, 2000-01 sezonunda Fenerbahçe’yi şampiyon yapmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Björkander, Naderi, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım Sangare, Gustavo, Sosa, Zajc, Osayi Samuel, Ferdi, Valencia

Saat: 21.45

Stat: Aziz Kocaoğlu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu