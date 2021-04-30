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Moralsiz Fenerbahçe’de Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Alanya deplasmanında 2 puan bırakarak son 4 maç öncesinde lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Pazartesi günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıkları başladı.

Güncellenme: 20:09, 30/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Moralsiz Fenerbahçe’de Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Ligin 39’uncu haftasında pazartesi günü evinde BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11de yer alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınarın ise tedavilerine devam edildi.

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