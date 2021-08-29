Morutan Galatasaray kariyerine asistle başladı, Cicaldau yine gol attı

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, 22 yaşındaki futbolcu ilk karşılaşmasında da asist yaptı. Galatasaray'ın diğer Rumen oyuncusu Cicaldau ise üçüncü maçında ikinci golünü kaydetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın Romanya takımı FCSB’den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11’de başladı. Morutan sarı-kırmızılıların ilk golünde vatandaşı Alexandru Cicaldau’ya da asist yaptı. Aslan’ın ikinci golünde de Morutan’ın şutundan sonra kaleci Ertuğrul’dan seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim, Rumen futbolcunun yerine 72. dakikada Sofiane Feghouli görev verdi.

CICALDAU İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'un Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan'ın asistinde Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sarı-kırmızılılar ile 3. karşılaşmasına çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan GZT Giresunspor müsabakasında da 1 gol kaydetmişti. Mücadeleye 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ikinci yarıda yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.