Mostafa Mohamed: Bu durumdan hiç kimse memnun değil

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada takımın içinde bulunduğu durumdan kimsenin memnun olmadığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray’ın maçtaki beraberlik golünü atan Mostafa Mohamed, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Maça kazanmak için çıktıklarını belirten Mostafa Mohamed “Aklımızda hep kazanmak vardı. Galatasaray’ı tekrar yükseltmek istiyoruz. Kulüp içinde futbolcular dahil hiç kimse bu durumdan memnun değil. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Benim umudum yüksek. Çok çalışıyoruz. Bu durum kısa süre içerisinde düzelecek” dedi.

LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan Mustafa Muhammed, 60. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olmuştu.