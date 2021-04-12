Mourinho ile Solskjaer arasında gerilim… ‘Oğlum olsa beslemezdim’ demişti

İngiltere Premier Lig’de Manchester United’ın Tottenham’ı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solksjaer arasında Son Heung-min nedeniyle tartışma çıktı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Manchester United’ın Cavani’nin ağlara bıraktığı top öncesi Scott McTominay ile Son Heung-min arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Chris Kavanagh gol kararını iptal etmişti.

Son Heung-min, bir süre yerden kalkamamış, takım arkadaşları Güney Koreli futbolcunun kenara gitmesi için yardımcı olmak zorunda kalmıştı. Bu pozisyondan 7 dakika sonra ise Son Heung-min, Tottenham’ı öne geçiren golü ağlara bırakmıştı. Maçın ardından bu pozisyon ile yorum yapan Solksjaer “Golümüz iptal edilmemeliydi. Eğer benim oğlum, böyle basit bir temas sonrası üç dakika yerden kalkmasaydı, 10 kişi onun ayağa kalması için yardım etmek zorunda kalsaydı, beslemezdim” ifadelerini kullandı.

MOURINHO ÖNCE GAZETECİLERE SONRA SOLKSJAER’E YÜKLENDİ

Solskjaer’in bu açıklamalarına Mourinho tepki gösterdi. Öncelikle Solksjaer’in açıklamaları hakkında kendisine soru sormayan gazetecilere çıkışan Mourinho şunları söyledi:

“Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Birkaç dakika önce Solksjaer’in konuşmasını dinledim. Eğer ben, başka bir takımın futbolcusu hakkında ‘Oğlum olsa beslemezdim’ şeklinde bir yorumda bulunsam, tepkiniz ne olurdu? Bana Solksjaer’in bu yorumu hakkında soru sormamanız çok ama çok üzücü… Son Heung-min’in Solksjaer’dan daha iyi bir babası olduğu için çok mutluyum. Ben de bir babayım. Bence bir baba olarak ne yaparlarsa yapsınlar çocuğunuzu beslemek zorundasınız. Hatta eğer çocuğunuzu beslemek için çalmak zorunda kalırsanız, çalarsınız. Solksjaer’in yorumları sonrası büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunu kendisine de söyledim.”