Mourinho kendini kaybetti! Nwakaeme’nin arkasından depar attı…

Trabzonspor'un Roma'yı ağırladığı maça bordo mavili takımın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme damga vurdu. Sol kanatta müthiş işler yapan tecrübeli oyuncu dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'ya kendini kaybettirdi.

SOZCU.COM.TR

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UEFA Konferans Ligi’nde sahasında Roma’ya 2-1 kaybeden ancak çok etkili bir oyunla göz dolduran Trabzonspor tur umutlarını İtalya’ya bıraktı.

Bordo-mavili takımın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Roma karşısında Trabzonspor’un hücumda en etkili isimleri arasında yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, sol kanatta karşısında oynayan Rick Karsdorp’u buluştuğu hemen her topta geçti. Hollandalı oyuncunun adeta başını döndüren Nwakaeme tribünleri ayağa kaldırdı. Nwakaeme’nin etkili oyunu, Roma’nın ünlü teknik direktörü Mourinho’yu da bir ara kulübede sinirlendirdi.

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SON ANLARDAKİ ÇALIM GECEYE DAMGA VURDU

Maçın son anlarında beraberlik için yüklenen bordo mavililerde sırtı çizgiye dönük bir top alan Nwakaeme onu karşılayan Karsdorp’a müthiş bir çalım attı. O anda kenarda pozisyona çok yakın olan Mourinho kendisine ayrılan alanda kendini kaybederek Nwakaeme’nin arkasından koşmaya başladı.

O görüntüler sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ilginç anlarından biri oldu.

Maçın ardından Nwakaeme ile ilgili açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Özellikle futbolculara yönelik bir önlem almamıştık ama Nwakaeme için değil Karsdrop ben bile onu tutmak için koşacaktım, hatta koştum bile.”