Mourinho yeni Drogba’sını buldu! Tammy Abraham Roma’ya transfer oldu

İtalya Serie A'da sezonun flaş tranferlerine imza atan Roma, son olarak Chelsea'den Tammy Abraham'ı 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho İtalyan ekibindeki en pahalı transferine imza attı.

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getiren Roma, forvet transferinde mutlu sona Tammy Abraham ile ulaştı… Boşnak golcüsü Edin Dzeko’yu Inter’e gönderen Roma, Mourinho’nun istediği doğrultusunda Chelsea’den Tammy Abraham’ı kadrosuna kattı.

Bonservisine 40 milyon Euro ödenen 23 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Roma’nın 40 milyon Euro’nun yanı sıra Abraham için Chelsea’ye bonuslar ödeyeceği ve başarılı golcünün bir sonraki satışından da pay verileceği ifade edildi. Roma’da 9 numaralı formayı giyecek olan Abraham kendisini çok isteyen tecrübeli teknik adam Mourinho ile samimi bir poz verdi.

Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Roma’nın bu yaz yaptığı transferler;

40 M€ Tammy Abraham

17,5 M€ Eldor Shomurodov

13 M€ Matias Vina

11,5 M€ Rui Patrício

9 M€ Roger Ibanez

6,75 M€ Bryan Reynolds

Toplam: 97 Milyon 750 Bin €

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Abraham, “Roma, beni gerçekten istediğini bana gösterdi. Şampiyonluklar için mücadele etmeyi hak eden bir kulüp. Daha önce önemli kupalar kazandım. Takımın hedefe ulaşmasına yardımcı olmak ve Roma’yı hak ettiği seviyelere getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto ise, “Çok genç bir oyuncu olmasına rağmen Tammy 200’den fazla maç oynayıp 100’den fazla gol atma başarısı gösterdi ve birçok kupa kazandı. Formamızı giymek isteyen oyuncuları transfer etmek, kulüp vizyonumuzda temel kabul ettiğimiz aidiyet için çok önemli” ifadelerini kullandı.