Mourinho’nun ‘Canavar’ı Kim Min-jae Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe, 1.90'lık Güney Koreli Kim Min-jae ile savunmasını güçlendirdi. Çin’de Beijing Guoan forması giyen Kim Min-jae için görüşmelere başlandığı KAP’a bildirildi. Portekizli çalıştırıcı, ‘Canavar’ lakabıyla bilinen yeteneği Tottenham’a istemiş ama takımdaki ömrü yetmemişti.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Kadro yapılanmasında Vitor Pereira'nın isteklerine göre hareket eden Fenerbahçe, stoper tercihini yaptı. Portekizli hocanın Çin'de çalıştığı dönemde gözüne kestirdiği Kim Min-jae için görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

Beijing Guoan forması giyen Güney Koreli'nin sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitiyordu. Yapılan açıklamada, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Kim ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kim Min-jae, 1.90'lık boyu ve iri cüsseli olmasının yanında çabuk hızlanan bir yapıda. Bu nedenle ‘Canavar' lakabıyla tanınıyor. Güney Kore'nin en iyi savunma oyuncusu olarak görülen Min-jae, ülkesiyle 32 maça çıktı. Başarılı futbolcunun bir diğer kefili de Jose Mourinho…

Portekizli menajer, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Kim Min-jae'yi Londra'ya getirmeye çalışmış ancak takımdaki geleceği buna yetmemişti. Bu futbolcuyla Porto da ilgileniyordu.