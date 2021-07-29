Mourinho’nun istediği Şomurodov, Roma’ya imza atıyor

İtalyan devi Roma, Özbek forvet Eldor Şomurodov için Seria A ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı.

İtalya ve Özbek basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki Eldor Şomurodov’un yeni adresi Roma olacak. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olacağı belirtilirken, 1 yıllık kiralama bedelinin 2.5 milyon Euro, opsiyonun ise 16 milyon Euro olması bekleniyor. Eldor Şomurodov’un, Roma ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Ayrıca Roma, oyuncunun bonservisini almak isterse Genoa’nın satıştan pay elde edeceği de belirtildi. Roma’nın teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Şomurodov’un transferini bizzat istediği dile getirildi.

2020 Eylül’de 9 milyon Euro’ya Rusya Premier Lig ekibi Rostov’dan, Genoa’ya transfer olan Şomurodov, geçen sezon Serie A’da forma giydiği 32 maçta 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

Özbekistan A Milli takımı formasıyla çıktığı 44 maçta 21 gol kaydeden Özbek futbolcunun bonservis bedelinden yüzde 15 pay eski kulübü Rostov’a verilecek.