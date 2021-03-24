Moussa Dembele yürekleri ağza getirdi! Birden yere yığıldı…

La Liga devi Atletico Madrid’de forma giyen Moussa Dembele korku dolu anlar yaşattı… Takımının öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanına katılan 24 yaşındaki Fransız ısınma hareketleri sırasında birden bire yere yığıldı.

Sırt üstü yere düşen ve titremeye başlayan Dembele’nin o anları saniye saniye görüntülendi. Genç futbolcuya ilk müdahaleyi yapan kulüp doktorları corona virüsü ihtimali ve korkusu nedeniyle büyük panik yaşadı. Takım arkadaşlarının da büyük endişe ile izlediği ilk müdahalenin ardından Dembele hastaneye kaldırıldı.

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BİR DİZİ TESTTEN GEÇİRİLECEK

Atletico Madrid, 24 yaşındaki oyuncunun yaşamsal fonksiyonlarının tamamen normal olduğunu ve korkulacak bir durumun bulunmadığını duyurdu. Bir dizi testten geçirileceği açıklanan futbolcunun tedbir amaçlı bir süre daha hastanede kalacağı, testlerin sorunsuz çıkması halinde tekrar takıma katılacağı belirtildi.

PSG altyapısından yetişen Dembele sezon başında Olimpik Lyon’dan kiralık olarak transfer edilmişti.