Moussa Dembele yürekleri ağza getirdi! Birden yere yığıldı…

La Liga devi Atletico Madrid’de forma giyen Moussa Dembele korku dolu anlar yaşattı… Takımının öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanına katılan 24 yaşındaki Fransız ısınma hareketleri sırasında birden bire yere yığıldı.
Sırt üstü yere düşen ve titremeye başlayan Dembele’nin o anları saniye saniye görüntülendi. Genç futbolcuya ilk müdahaleyi yapan kulüp doktorları corona virüsü ihtimali ve korkusu nedeniyle büyük panik yaşadı. Takım arkadaşlarının da büyük endişe ile izlediği ilk müdahalenin ardından Dembele hastaneye kaldırıldı.
Atletico Madrid, 24 yaşındaki oyuncunun yaşamsal fonksiyonlarının tamamen normal olduğunu ve korkulacak bir durumun bulunmadığını duyurdu. Bir dizi testten geçirileceği açıklanan futbolcunun tedbir amaçlı bir süre daha hastanede kalacağı, testlerin sorunsuz çıkması halinde tekrar takıma katılacağı belirtildi.
PSG altyapısından yetişen Dembele sezon başında Olimpik Lyon’dan kiralık olarak transfer edilmişti.
ÚLTIMA HORA
Susto en el entrenamiento del Atlético
Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado
El jugador se encuentra bien pendiente de evolución
Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4
— DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021