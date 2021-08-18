Muhteşem Trabzon 49 hafta sonra lider

Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanında 5-1 kazanarak 48 yıldır Süper Lig tarihindeki en golcü başlangıcını yaptı.

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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı. 1974-75 sezonunda yükseldiği ligde 48 senedir aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, en golcü ilk haftayı yaşamış oldu. Bu arada son 3 sezondur, açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fırtına, bu şanssızlığını da kırdı. Trabzonspor, 48 sezon başlangıcında 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

İLK KEZ 5 GOL KAYDETTİ

Bordo-mavililer, 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor bundan önce 2019-20 sezonunun 27. haftasını zirvede kapatmıştı. Bu arada Fırtına, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez 5 gol kaydetti. Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.