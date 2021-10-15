Murat Şahin: Hiçbir şeyi doğru yapamadık

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 3-2 mağlup oldukları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir’e 3-2 yenilen Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Murat Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle takımın başında karşılaşmaya çıktı. Şahin, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa kısa açıklama yaparak karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi;

– İlk yarıda takım halinde hiçbir şeyi doğru yapamadık. İkinci yarıda oyuna bir tepki verdik, skoru da yakaladık ama bu seviyede bu kadar kolay iki gol yemememiz lazım. Bunlar bize yakışmadı.

– İçeride çocuklar da konuşuyor diğer pozisyonlar hakkında, çok görmediğim için bir yorum yapamayacağım. Genel anlamda hakemlik çok fazla bir şey yok. Bugün üzgünüz. Çünkü istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız.

– Takımın dengesi, beraber oynaması, aynı ritmi yakalaması zaman alan bir şey. Biz de çok fazla sakat olunca geri dönmesi, form tutması süre alıyor. Bunları zaman zaman yaşayacaksınız. Biz şimdi yaşıyoruz ama bunu atlatamayacak teknik heyet ve oyuncu grubu değiliz. Biz oyuncu grubumuza inanıyoruz. Bundan çok çabuk sıyrılıp önümüze bakacağız.

– Pjanic ile Kenan yarın antrenmana çıkacaklar, orada takımla çalışacaklar. Nkoudou ile Mehmet Topal'ın zamana ihtiyacı var. Minimum 10 güne ihtiyaçları var. Ama Pjanic yarın takımla çalışacak. Onun kararını hoca salı günü konuşarak, idmandaki durumuna bakarak verecek.

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