Murat Şahin: Sergen Hoca’yı oyuna atalım dedik, cezası varmış!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı nedeniyle maç sonrası yardımcı antrenör Murat Şahin, Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

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Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’u Güven Yalçın’ın golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Murat Şahin maçı değerlendirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın hakem Yaşar Kemal Uğurlu’dan kırmızı kart görmesiyle yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Şahin’in sözleri şöyle;

– Sergen Hoca’yı oyuna atalım dedik, cezası varmış kırmızı kart gördü.” (Gülerek)

– Oynadığımız maçlara baktığımızda sıkıntılı dönemden geçiyorduk. Bu galibiyet hem bize hem de oyunculara gerekli bir galibiyetti. Milli araya az hasarla girmek istiyorduk. Bu maçta 2-3 oyuncuyu riske edip oynatabilirdik. Ama maçı kaybedeceksek oyunculara karşı maçı tercih ettik. Sahadakiler de ellerinden gelenleri yaptılar.

– Maç boyunca çok iyi oynadık. Yediğimiz golde bile pozisyon vermedik. Sadece 2-1’den sonra Henrique’ye pozisyon verdik. Milli araya girip ardından 6 maçlık periyoda hazırlanacağız.

– Sakat listesi cidden kabarık, herkesin sakatlığı ciddi ama yoğun takvimde onları kullanmak istemedik. Oyuncu sağlığı çok önemli, ligin uzun maraton ve önemli maçlar oynayacağız. Milli takım arasında başka aksilik çıkmazsa Mehmet Topal harici diğer oyuncular dönecek gibi görünüyor.

– Futbolda sakatlıklar var. Hepsi bir anda olunca sıkıntı çektik. Sakat oyuncular nedeniyle birçok eksiğimize rağmen kazanmak önemliydi.

– Hocanın atılması, tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Kurallarda bu durum kırmızı kart olarak yazıyor. Herhangi sözlü ya da fiili bir durum söz konusu değil.

“SAKATLIĞI BULUNANLAR MİLLİ TAKIMLARA GİTMEYECEK”

– Ghezzal'ı milli takıma almadılar. Doktorumuzla 1 haftadır istişare halindeyiz ve milli takımların hepsine sakatlıklarla ilgili yazışmalar yapıldı. Pjanic, Atiba ve Larin de gitmeyecek. Diğer oyuncular gidecek. Vida oynadı bugün ve gidecek, N'Sakala gidecek. Sakatlığı olan ve bizde henüz oynayacak durumda olmayan oyuncular için doktorumuz, milli takımların doktorlarıyla görüştü ve gerekli yazışmaları yaptı. Bu futbolcular milli takımlara gitmeyecekler.

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