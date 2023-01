Murat Sancak: Cezalar beni yıldırmaz! Sadece adalet…

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamaları nedeniyle PFDK'nın kendisine verdiği cezaya Twitter'dan isyan etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) hak mahrumiyeti ve para cezası verdiği Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karara tepki gösterdi. Başakşehir’e 2-1 yenildikleri maç sırasında tribünden hakem tepki gösterip mücadele sonunda da basın mensuplarına konuşan Sancak, 75 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra toplam 96 bin TL para cezası aldı.

“SADECE BİZE DEĞİL, HER TAKIM İÇİN…”

Sancak attığı tweet’te, “Bu cezalar beni yıldırmaz. Sadece ve sadece adalet sağlanana kadar daha yüksek sesle bağıracağım. Hakkımızı helal etmeyeceğim, hakkımızı gasp edenlere iyi dileklerde bulunmayacağım. Her şartta her ortamda adalet diye söyleyeceğim. Sadece bize değil, her takım için…” ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Maçın sonunda stat çıkışı konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şu ifadeleri kullandı:

“77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik. Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi. Bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş, 2. ve 3. de belirlenmiş, belki ligden düşenler de… Transfer yapmaya gerek yok. Her adımda engellerle karşılaşıyoruz.”

