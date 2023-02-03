Murat Sancak: Hakem genel anlamda iyiydi! Bazı şeytanlar var…

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimini beğendiğini söyledi.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, mavi-lacivertli takımın Fenerbahçe ile oynadığı 1-1 sona eren maçla ilgili değerlendirmede bulundu. Sancak, “Zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmanın ardından hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu belirtti.

Sancak, “Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine gör el, kimine göre gol. Kimine ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı, kimine göre değil. Daha 45 puan var, relax. Hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Ama bazı şeytanlar var. Türk futbolunun üzerinden elini çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe, işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam cezam iki katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana’yı sevmiyor. Niye acaba?” diye konuştu.

“BAŞKANLARINIZA SORABİLİRSİNİZ”

Başkan Sancak, takımının sergilediği futbolla ilgili ise “Adana Demirspor futbolu oynar. Oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bağırmak çağırmakla olmuyor maalesef. Toplantılarda söylemem gerekenleri en yüksek sesle dillendiren, gündeme getiren 3 başkandan biriyim. Başkanlarınıza sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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