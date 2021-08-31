Murat Sancak: Herkes deli diyor ama Balotelli deli değil

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyet alamayan ve teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı televizyon programında teknik direktör Samet Aybaba’yla ayrılık süreçlerini, Balotelli konusunu ve Umut Meraş – Rıdvan Yılmaz haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Murat Sancak’ın Beyaz TV’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“AYRILIK NEDENİ BALOTELLİ DEĞİL”

“Oturup konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, anlaşarak ayrıldık. Allah yolunu açık etsin, bizim de Allah yolumuzu açık etsin. Balotelli’ymiş, Belhanda’ymış değil konu. Balotelli ile Samet Aybaba anlaşamadı. Ancak bu ayrılık Balotelli nedeniyle değil. Herkes onu deli sanıyor ama Kayseri maçını hatırlatayım size. Hikmet hocayı orada teselli eden Balotelli’ydi.”

“YA ADAM OLURSUN, YA DA BİR DAHA GELME DEDİK”

“Anlaşamadıkları ortada. 60’ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımızı ayırdık dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, Balotelli’ye ‘Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme’ dedik”

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“BEN OLSAM BALOTELLI’Yİ OYUNDAN ALMAM”

“Bugün olsa yine Balotelli’yi alırdım. Balotelli yoldan geçen, altyapıdan çıkan oyuncu değil. Bu dünya yıldızı, sen bunu gidip 60’ta çıkarıyorsun. Ben olsam oyundan almam, oyunda tutarım. Bunlar oyunu her an değiştirebilecek oyuncular. Biz bilemeyiz, takımın başındaki hoca bilir kimin oynayacağına. Biz neticeye gidişata bakarız.”

“MONTELLA’YI FENERBAHÇE ALMAK İSTEMİŞTİ”

“Balotelli’nin Montella’dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella’yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Salı günü İstanbul’da olacak. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz.”

“UMUT MERAŞ’I BİZ ALACAKTIK”

“Umut Meraş’ı biz alacaktık. Bonservis ve istediği ücretten olmadı ve Beşiktaş’a dedik ki ‘Çekiliyoruz siz alın ama bize Rıdvan Yılmaz’ı verin’. Beşiktaş vermeyecekse keşke Umut’u biz alsaydık. Aramız açılabilirdi. Beşiktaş, Rıdvan’ı verirse güzellik yapmış olur. Beşiktaş ile aramızda problem olmaz.”

“Balotelli’nin psikolojik sorunu var diyorlar ama kimin yok ki? Hepimizin psikolojik sorunu var.”

“Balotelli teknik direktörü kovdurdu!”

Lige istediği gibi başlangıç yapamayan mavi-lacivertliler, ilk üç maçta galibiyetle tanışamamış ve iki puan toplayabilmişti. Henüz beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan bir diğer isim olan Mario Balotelli ise üçüncü haftada Konyaspor ile oynanan maçta oyundan alınmasının ardından tepki göstermiş ve mücadelenin ardından Aybaba da istifa etmişti.

Yaşanan bu olaylar, İtalyan golcünün ülkesinde de büyük ses getirdi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport; Adana Demirspor, Balotelli ve Samet Aybaba üçgeninde yaşanan bu olayları manşete taşıdı ve gelişmeleri “Balotelli, teknik direktör ile yolların ayrılmasını istedi, Adana Demirspor ile Montella'nın adı geçiyor!” başlığıyla sundu.