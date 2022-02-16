Murat Sancak’ın Beşiktaş maçındaki o görüntüleri ortaya çıktı! Televizyonu parçaladı…

Adana Demirspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarıyla gündem yaratan ev sahibi takımın başkanı Murat Sancak'ın protokol tribününde televizyon parçaladığı görüntüler ortaya çıktı.

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Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren olaylı Adana Demirspor Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor… Hakem Ali Şansalan’ın kararlarının damga vurduğu oldukça gergin geçen maç sonrası gündem yaratan açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın protokol tribününde çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

2. GOL GEÇERSİZ SAYILINCA…

Büyük çekişmeye sahne olan maçın 42. dakikasında Adana Demirspor’un Balotelli ile bulduğu gol VAR’da yapılan inceleme sonrası iptal edildi. VAR hakemi Sarper Barış Saka’nın orta hakem Şansalan’ı pozisyon öncesi faul şüphesiyle uyarmasının ardından gol geçersiz sayıldı.

90+2’de Samet Akaydın ile beraberlik golünü bulan Adana Demirspor, 90+5’te bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Balotelli’nin kaleci Ersin’in görüş açısını kapattığı ve ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol de VAR kararıyla iptal edildi.

PROTOKOLDE TELEVİZYONU KIRDI

Verilen kararlar neticesinde oldukça gerilen Adana Demirspor cephesinde mücadeleyi protokol tribününde takip eden başkan Murat Sancak adeta kendini kaybetti. Ali Şansalan’ın son dakika kararı sonrası çılgına dönen Sancak önünde bulunan televizyonu alarak yere fırlattı. Oldukça sinirli olduğu görülen başkan Sancak’ı yanında bulunan yöneticiler sakinleştirmeye çalışırken aynı tribünde bulunan Beşiktaşlı idarecilerin de yaşananları şaşkınlıkla izlediği görüldü. Oldukça sinirlenen Murat Sancak’ın hakaretler savurarak televizyonu kırması ve yaşanan büyük gerginlikten aynı tribünde bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de rahatsız olduğu belirtildi.

PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Protokolde yaşanan televizyon kırma olayının görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gerginliğin boyutu gözler önüne serildi. Adana Demirspor Başkanı Sancak maç çıkışı yaptığı açıklama sonrası PFDK’ya sevk edildi.