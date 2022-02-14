Murat Sancak’tan çok sert tepki! ‘Bu FETÖ’cü hakemleri temizleyin!’
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor Beşiktaş maçının ardından Adana ekibinin başkanı Murat Sancak çok sert açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan Sancak, ''Bugün az daha katliam olacaktı. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Oldukça gergin geçen ve hakem kararlarının damga vurduğu maçın ardından ev sahibi ekibin başkanı Murat Sancak çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Adana Demirspor’un 2 golünün iptal edildiği maçın ardından hakem Ali Şansalan’ı hedef alan ve adeta ateş püsküren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF’ye ve başkan Nihat Özdemir’e seslenerek, ”Hakemlerin içerisindeki FETÖ’cüleri temizle” ifadelerini kullandı.
İşte Murat Sancak’ın çok konuşulacak açıklamalarından satır başları…
- “Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ’cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ’cülerin eseri. Her kurumda Emniyet’te, Askeriye’de FETÖ’cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok!”
- ”Bu hakem, eyyamcının teki. Maçı katletti. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İptal edilen golde neden VAR’a gitmiyorsun ? Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar maça hazırlıklı gelmiş.”
- ”Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bana ceza verebilirsiniz. Doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım.”
- “Sayın Nihat Özdemir, Fetöcü hakemleri temizleyin! Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı tahrik etti. Futbolcuları sahada tehdit etti. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez.”
‘FENERBAHÇE MAÇINDA PENALTIMIZ VARDI’
- ”Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok.
- ”Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Yeni gelen MHK Başkanını bile aradım. En büyük destek benden olacak ama yeter!”
- ”Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti bu hakem! Penaltımız vardı. Bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef penaltıyı vermedi. 4 büyük kulüp fobisi nedir. Neyi korumaya çalışıyorsunuz. Yeter ama hakikaten yeter! Yorumcu arkadaşlara söylüyorum, eski hakemlere. Pozisyonları adaletlice tek tek iyi değerlendirin. Eyyamcılık yapmayın!”