Murat Sancak’tan Mario Balotelli ve Yunus Akgün açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken, geçen sezon Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün için dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezonu değerlendiren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Geçen sene bizim açımızdan çok renkli bir sezon oldu. Herkesin gönlünü kazandık, her şeyden önemli, en büyük kazancımız bu oldu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'u tebrik ediyorum ama gönüllerin şampiyonu da biz olduk. Önümüzdeki sezonda yine lige renk katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YUNUS AKGÜN VE BALOTELLİ

Kadro yapılanması hakkında da yorumda bulunan Sancak, “Balotelli'nin talipleri çok, isteyenler çok. Kendisi ile yola devam etmek istiyoruz fakat sizin de bildiğiniz gibi herkesin bir ederi vardır. Kendisi şehirden gitmek isterse açıkçası yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Yunus Akgün bizim oyuncumuz değildi zaten, takımımızda kiralık olarak görev yapıyordu. Artık Galatasaray için ter dökecek. Adana Demirspor forması giydiği dönemde göstermiş olduğu performans ile milli takıma yükselmesinden ve milli forma ile göstermiş olduğu performanstan dolayı da çok mutluyuz. Yunus kaliteli bir oyuncu, inanıyorum ki bir gün yolumuz tekrar kesişecek. Galatasaray’ın yerinde olsam ben de vermem. Çünkü Yunus iyi bir sezon geçirdi. Giden oyuncuların yerlerini dolduracak transferler yapacağız. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de yine iddialı bir ekip olacağız” ifadelerini kullandı.

“HERKES ŞEHRİNİN TAKIMINA SAHİP ÇIKSIN”

Törende gelen soru üzerine Giresunspor ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sancak, “Biz Adana Demirspor olarak Süper Lig'e Giresunspor ile birlikte çıktık. Giresun'u ve Giresunspor'u severiz. Ayrıca Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de saygı ve sevgi beslediğim bir kişilik. Geçen sene Giresunspor'un, Karagümrük'ü ağırladığı maçı statta izlemek üzere Giresun'a gitmiştim. Hakan başkan sağ olsun benimle ilgilensin diye 2-3 oyuncusunu yanıma göndermişti. Ben Giresunspor'un da lige renk kattığını düşünüyorum. İnşallah iki ekip de ligde kalmaya devam eder. Buradan Giresunsporlu taraftarlara seslenmek gerekirse, şehirlerinin takımına sahip çıkmalarını öneririm. Çünkü sahipsiz takım ligde kalamaz. Onun için herkes şehrinin takımına sahip çıksın” şeklinde konuştu.