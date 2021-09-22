Muslera: Herkesin kendi performansına bakıp…

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor yenilgisi sonrasında konuştu.

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Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor’a 3-0 mağlup olan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisinin yaptığı açıklamalar şöyle;

– Kayserispor’u tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Ligi erken açan bir Galatasaray var. Birçok oyuncumuz yeni. İster istemez bir adaptasyon süreci oluyor. Bunlar bir bahane değil ama bundan önceki senelerde de bu tip sıkıntılar yaşadık.

– Soyunma odasında “Biz Galatasaray’ız, bunları aştık ve sonu güzel şekilde bitti” diye konuştuk soyunma odasında. Herkesin kendi performansına bakıp, kendini iyiye götürmesi gerekiyor. Birbirimizi tanıyacağız.

– Üç gün sonra bir maçımız daha var. Bu sonucu burada bırakmak gerekiyor. Sahada iyi sonucu alacak takım yine bu takım. Çok fazla dertlenmenin anlamı yok. Mücadeleye devam etmeliyiz.