Muslera yine hayran bıraktı! Son 7 yılın en iyi performansı

Başakşehir'e duvar ören Muslera maça damga vurdu. Tam 10 kurtarış yapan Uruguaylı eldiven son 7 yılın en etkili performansını oynadı ve maçın adamı oldu.

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Süper Lig’de 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.

Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı. Muslera, bu istatistikle 2014-2015’ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig’de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

MÜTHİŞ BİR REFLEKSLE ÇIKARDI

64. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından attığı şutu inanılmaz bir refleksle çıkaran Muslera adeta gözlerin pasını sildi. Son dakikalarda Başakşehir’in bulduğu net pozisyonda sakatlanma pahasına gole izin vermeyen Uruguaylı eldiven maçın adamı seçildi.

Son 2 deplasmanda toplam 14 kurtarış yapan Muslera takımını taşıyan adam oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehirli Caicara, “Muslera’yı tebrik ediyorum. Galatasaray adına sahanın en iyisiydi. Kalesini bugün gole kapattı ve çok iyi iş çıkardı. İstediğimizi bu yüzden alamadık maçın sonunda. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.