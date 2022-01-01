Muslera’dan ‘fesih’ haberleri sonrası paylaşım geldi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan 'sözleşmesi feshedilecek' haberleri sonrası paylaşım geldi.

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Galatasaray’da yaşadığı ağır sakatlık sonrası sözleşmesinin feshedileceği iddia edilen kaptan Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fernando Muslera’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

“2024’e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla…”

Galatasaray’ın bu sezonki performansı tartışılan Fernando Muslera ile yollarını ayırıp yeni bir yabancı kaleci transferi gerçekleştireceği iddiaları gündeme gelmişti.

Sivasspor’a 1-0 kaybedilen maçta takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştıktan sonra acı içinde yerde kalan 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edilmişti. Geçtiğimiz yıl kaval kemiği kırılan ve uzun süre sonra sahalara dönen Muslera'nın, yaklaşık 3 ay forma giymesi beklenmiyor.

Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.